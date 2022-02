Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Versammlungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland+++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Montagabend ist es in der Stadt Oldenburg und im Landkreis Ammerland erneut zu Versammlungen von Kritikern der aktuellen Corona-Maßnahmen gekommen.

In Oldenburg versammelten sich ab 17.53 Uhr die ersten Personen auf dem Schlossplatz, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. Die Teilnehmerzahl stieg in der Folge auf 520 Personen an. Der nicht bei der Versammlungsbehörde angezeigte Aufzug, der durch Einsatzkräfte der Polizei begleitet wurde, zog um die Oldenburger Innenstadt. Während des Aufzuges wurden die Personen mehrfach durch die Polizei auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. Der überwiegende Teil der Demonstrierenden kam dieser Aufforderung nach. Gegen drei Personen wurden wegen des Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Um 17.05 Uhr trafen auf dem Schlossplatz die ersten Personen einer Gegenveranstaltung ein. Diese wurde zuvor bei der zuständigen Versammlungsbehörde angezeigt. Die Teilnehmerzahl stieg auf 200 Personen an. Der Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach. Vereinzelt versuchten Personen aus der Gegenveranstaltung den Aufzug zu stören. Dies konnte durch die Polizei verhindert werden.

In Rastede versammelten sich ab 17.55 Uhr etwa 40 Personen, um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Gegen zwei Personen wurde wegen des Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt; eine dieser Personen wurde von der Versammlung ausgeschlossen.

Auch in Bad Zwischenahn kamen ab 18 Uhr 120 Gegner und Gegnerinnen der Corona-Politik zusammen. Wegen des Fehlens einer Mund-Nasen-Bedeckung müssen sich vier Personen einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen. Zwei Personen wurden von der Versammlung ausgeschlossen. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Alle Versammlungen endeten gegen 19.20 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell