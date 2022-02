POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand in Friedrichsfehn++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

++Am Sonntag, den 13.02.2022, um 2:13 Uhr bemerkten Zeugen einen Brand am Kindergarten in Friedrichsfehn. An der im Fasanenweg gelegenen KiTa geriet ein Altpapiercontainer in Brand. Dieser war an einem Fahrradunterstand gelagert, der durch das Feuer völlig zerstört wurde. Auch Teile des Daches am Hauptgebäude wurden beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Friedrichsfehn und Edewecht bekämpften den Brand und konnten ein schlimmeres Ausmaß am Hauptgebäude verhindern. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei ein Verfahren eingeleitet und den Brandort beschlagnahmt. Zeugen, die Beobachtungen zu Personen bzw. Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen (205737).++

