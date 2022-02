Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Apen : Trunkenheitsfahrt ++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 13.02.2022, teilt ein aufmerksamer Bürger gegen 19:00 Uhr per Notruf der Polizei mit, dass in der Straße Osterende in Apen am Fahrbahnrand ein PKW Mitsubishi verkehrsgefährdend am Fahrbahnrand geparkt sei. Bei der anschließenden Kontrolle des einzigen Fahrzeuginsassen, einem 53jährigen aus Barßel, wird bei ihm eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Da er im Verdacht steht mit seinem PKW in einem alkoholisierten Zustand im öffentlichen Verkehrsraum gefahren zu sein, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zeugen, die den PKW vor der Kontrolle der Polizei beobachtet haben, mögen sich beim Polizeikommissariat unter Tel.: 044088/833-115 melden.

