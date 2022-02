Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen; Vandalismus auf Bouleplatz +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 15.02.2022, 16:15 bis 17:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Mehrgenerationenplatz 'Lüttje Festung' in 26689 Apen, Am Viehmarktplatz, eine Spielfeldabtrennung des dort angelegten Bouleplatzes, indem die im Boden verankerten Balken/Pfosten herausgerissen und teilweise beschädigt wurden. Zudem wurden zur Pflege bereitgelegte Gerätschaften (Harke, Schaufel u.a.) in ein angrenzendes Gebüsch geworfen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem oder den Täter(n) machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Augustfehn (Tel.: 044889/935880) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell