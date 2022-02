Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher flüchten mit gestohlenem Auto +++

Oldenburg (ots)

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Egerstraße beschäftigt derzeit die Oldenburger Polizei. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Tatzeit zwischen 23 und 8 Uhr) zunächst gewaltsam eine Tür in den Wintergarten des Hauses aufgebrochen und waren so ins Haus gelangt. Dort entwendeten sie den Schlüssel eines vor dem Haus geparkten VW Golf und flüchteten mit dem Fahrzeug anschließend unerkannt.

Im Rahmen der Tatortaufnahme schrieben die Beamten das gestohlene Fahrzeug zur Fahndung aus. Am Mittwoch gegen 11 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei in Lüneburg und schilderte, dass ein VW Golf verkehrsbehindernd vor einer Grundstückseinfahrt im Stadtgebiet Lüneburgs abgestellt worden sei. Bei der Überprüfung stellte sich schließlich heraus, dass es sich um den VW Golf Plus handelte, der zuvor in Oldenburg entwendet worden war. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Oldenburg hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 um Hinweise gebeten. (219827)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell