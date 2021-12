Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch festgestellt

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Gartenhütte bei Heed eingebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie Angelzubehör. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354-9199-0 entgegen.

