Polizei Gütersloh

POL-GT: 82-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Montagmorgen (14.03., 07.40 Uhr) kam es auf der Hauptstraße in Höhe des Sandkuhlenwegs zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 25-jährige VW-Fahrerin aus Bielefeld die Hauptstraße stadtauswärts. Dabei kam es in Höhe eines am Fahrbahnrand geparkten Lkws zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW und einem von rechts die Fahrbahn querenden 82-jährigen Fahrradfahrer aus Harsewinkel. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Warendorf gefahren. An dem VW entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell