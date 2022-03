Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auffahrunfall am Kreisverkehr - Polizei sucht silbergrauen Dodge Durango

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niederweimar/Biedenkopf

Nach einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht sucht die Polizei einen an der Front beschädigten silbergrauen Dodge Durango. Außerdem suchen die Unfallfluchtermittler Zeugen, die Angaben zum Fahrer zur Unfallzeit am Freitag, 25. Februar, gegen 20.40 Uhr, machen können. Der Unfall passierte am Kreisverkehr vor Niederweimar. Der gesuchte Wagen kam wie der beim folgenden Auffahrunfall beschädigte schwarze VW Passat von der Kraftfahrstraße. Als der vorausfahrende Passatfahrer vor der Einfahrt in den Kreisverkehr bremste, fuhr der Dodge auf. Nach der Kollision flüchtete der Dodgefahrer über die B 252 Richtung Lohra/Gladenbach, wobei er im Kreisverkehr über die Verkehrsinsel fuhr und dabei zwei Verkehrsschilder beschädigte. Der Passatfahrer, ein 62 Jahre alter Mann aus Lohra, blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein vierstelliger Sachschaden. Aufgrund der am Unfallort zurückgebliebenen Fahrzeugteile bitten die Ermittler jetzt um Hinweise zum Standort eines silbergrauen Dodge Durango vermutlich mit einem Kennzeichen der Stadtkennung BID und mit einem Frontschaden an der Stoßstange und der vorderen Beleuchtung. Wo ist das Auto zurzeit? Wem ist dieser hier eher seltene und auffällige amerikanische Wagen am Freitag kurz vor dem Unfall noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer zu diesem Zeitpunkt machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

