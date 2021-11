Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Lkw-Anhänger beschädigt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19./20.11.2021 wurde ein im Schachenweg, in Höhe der Einmündung Hinterweg, abgestellter Lkw-Anhänger beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten Plastikteile und Glassplitter des Verursacherfahrzeugs aufgefunden werden. Demnach dürfte es sich um einen Pkw Mercedes Vito Viano, Typ W639, in roter Lackierung handeln. Das aufgefundene Plastikteil könnte von einer Türverkleidung stammen. Hinweise zu dem bislang unbekannten Verursacherfahrzeug bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0

