FW Mettmann: BAB3 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Mettmann (ots)

Am Montagabend gegen 21:40 Uhr wurde die Feuerwehr Mettmann auf die BAB 3 Fahrtrichtung Köln, zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Da der genaue Unfallort zunächst unklar war, wurde parallel die Feuerwehr Ratingen alarmiert um den Streckenabschnitt ab Ratingen Ost zu erkunden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle, ca. 2 Kilometer vor dem Autobahnkreuz Hilden, bestätigte sich die Unfallmeldung. Es war zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW gekommen, bei dem ein Fahrer schwer verletzt in seinem Führerhaus eingeklemmt wurde. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und konnte anschließend mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Während der gesamten Einsatzdauer wurde die Feuerwehr Mettmann von der Feuerwehr Ratingen unterstützt, die den Brandschutz an der Einsatzstelle sicherstellte. Die BAB3 Fahrtrichtung Köln musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Der Einsatz war nach ca. 2 Stunden beendet und die Vollsperrung konnte aufgehoben werden.

Am Einsatz beteiligt waren der Rettungsdienst der Städte Mettmann und Ratingen sowie die Feuerwehr Ratingen, Feuerwehr Mettmann und die Autobahnpolizei.

