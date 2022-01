Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Holz gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Vier bis fünf Meter Buchenholz haben Unbekannte vermutlich zwischen Samstag, 8. Januar und Sonntag, 9. Januar in Mehlbach gestohlen. Dem Besitzer fiel das fehlende Holz am Sonntag auf. Das Holz lagerte auf einem Grundstück nahe der L388. Laut dem 69-jährigen Besitzer des Grundstücks, hatte er an dem vorhergegangenen Wochenende gegen drei Uhr nachts ein Fahrzeug mit Anhänger in Mehlbach gesichtet. Der Anhänger hatte offenbar Holz geladen. Weitere Angaben zu dem Fahrzeug konnte er nicht machen. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

