POL-BO: Flucht nach Tempoverstoß: 54-Jähriger stellt sich auf der Wache

Bochum (ots) - Am 10. März kam es in Bochum-Rosenberg zu einem Unfall mit einem Linienbus, wodurch eine 50-jährige Insassin aus Bochum zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 38-jährige Bochumer am Steuer des Linienbusses gegen 9.30 Uhr auf der Josef-Baumann-Straße in Richtung Castroper Hellweg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 6 verringerte ein vorausfahrender 43-jähriger ...

mehr