Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw-Anhänger

Gielert (ots)

In der Zeit von Samstag, den 20.11.2021, 12.00 Uhr bis Sonntag, den 21.11.2021, 10.00 Uhr, wurden in Gielert an einem Pkw-Anhänger die Reifen durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. An dem auf dem Sportplatzgelände Gielert abgestellten Anhänger wurden alle vier Reifen zerstochen. Der Anhänger war mit Schildermaterial für eine am 22.11.2021 stattfindende Drückjagd beladen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell