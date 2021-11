Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Brücken (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Trierer Straße in Brücken. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines PKW beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150,- EUR. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.:06782-9910.

