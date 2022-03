POL-BO: Bochumerin (50) bei Bremsmanöver im Bus gestürzt

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Mittwochnachmittag, 9. März, in Bochum-Harpen hat die Polizei drei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich ein 14-jähriger Bochumer gegen 15.40 Uhr auf einem Sportplatz in der nähe der Straße "Am Einkaufszentrum" auf, als es dort zu einer Auseinandersetzung mit einer ...

mehr