Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP) Laupheim, Geislingen - Einbrecher machen Beute/ In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in der Region ein.

Ulm (ots)

(BC) Zwischen Samstag und Montag trieb ein Einbrecher in Laupheim sein Unwesen. In der Bahnhofstraße brach er eine Tür zu einem Container auf und betrat das Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem. Der Täter machte Elektroschrott und Akkus zu seiner Beute und flüchtete mit ihnen.

(GP) Am Dienstag drang ein Unbekannter in ein Fitnessstudio in Geislingen ein. Über ein eingeschlagenes Fenster an der Gebäuderückseite gelangte der Dieb in das Studio im Siechenöschle. Die Tat geschah zwischen 0 Uhr und 5.30 Uhr. Mit gefundenem Geld flüchtete er. Die Polizei (07331/93270) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

