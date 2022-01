Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Mühlhausen, Heidenheim, Giengen, Ulm - Unfallverursacher flüchten

Mehrere Unfallfluchten verzeichnete die Polizei die vergangenen Tage in der Region.

Ulm (ots)

Mühlhausen - Am Dienstag fuhr ein 22-Jähriger kurz nach Mitternacht von Gosbach in Richtung Mühlhausen. Dort geriet ein unbekannter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn. Der 22 Jahre alte Golf-Fahrer machte noch eine Vollbremsung und versuchte auszuweichen. Dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen und der Golf wurde an der Fahrerseite stark beschädigt. Der Unbekannte flüchtete. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des Unbekannten zurück. Ermittlungen zufolge, dürfte es sich hier um einen grauen Ford handeln. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Giengen a.d.Brenz - Zwischen Sonntag 16.30 Uhr und Montag 13.30 Uhr parkte ein Toyota im Seilerweg. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekanntes Auto an dem Toyota entlang. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Oggenhausen - Gegen 7.30 Uhr fuhr am Montag ein 47-Jähriger in der Hauptstraße. Dort bemerkte er einen Gegenstand auf der Fahrbahn, welcher wohl wie ein größerer Schneeklumpen aussah. Aufgrund von Gegenverkehr konnte der Fahrer des Mercedes nicht ausweichen und fuhr darüber. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Lehmklumpen, der den Unterboden seines Autos beschädigte. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) sucht nun den Verursacher, der seine Ladung verloren hatte.

Ulm - Im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Blaubeurer Straße fuhr der Unfallverursacher gegen 14.15 Uhr weg. Ein Zeuge beobachtete wie der Fahrer eines silbernen Mercedes einen geparkten Audi streifte. Der ältere Fahrer stieg wohl kurz aus und schaute sich den Schaden an. Der Zeuge konnte lediglich einen Teil des Kennzeichen erkennen. An dem geparkten Audi entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) sucht nun weitere Zeugen die Unfall beobachtet haben.

