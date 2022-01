Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann verletzt

Am Montag fuhr ein Auto in Bezgenriet einem anderen auf.

Um 13 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Hyundai in der Badstraße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Waldstraße wollte er nach links abbiegen. Er musste sein Auto aufgrund von entgegenkommenden Fahrzeugen anhalten. Dies erkannte die hinter ihm heranfahrende 78-Jährige zu spät. Ihr Renault krachte in den Hyundai hinein. Dadurch wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf etwa 12.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf. Die Verursacherin erwartet eine Anzeige.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

