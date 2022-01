Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Patient bestohlen/ Ein Unbekannter brach am Montag einen Möbeltresor in Ulm auf.

Ulm (ots)

Zwischen 8.30 und 14 Uhr hebelte ein Unbekannter den Tresor im Schrank auf. Dieser befand sich in einem Patientenzimmer in einer Ulmer Klinik. Dem Dieb fiel eine Geldbörse in die Hände. In der waren Geld, Bankkarte und persönliche Dokumente. Das Polizeirevier Ulm(0731/188-0) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Leider kommt es auch in Krankenhäusern immer wieder zu Diebstählen. Sorgen Sie deshalb für die Sicherheit Ihres Eigentums während des Aufenthalts!

· Nehmen Sie keine größeren Geldbeträge oder wertvolle Schmuckgegenstände mit in das Krankenhaus.

· Bewahren Sie Wertgegenstände und Bargeld in einem persönlichen Schließfach auf oder geben Sie sie bei der Verwaltung ab.

· Achten Sie auch auf abgestellte Handtaschen oder die abgelegte Garderobe Ihrer Mitpatienten und Besucher.

· Sprechen Sie fremde Personen in Ihrem Zimmer an und/ oder informieren Sie das Klinikpersonal.

· Melden Sie jeden Diebstahl dem Krankenhauspersonal und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer einer Straftat geworden sein, wenden Sie sich vertrauensvoll an den Weissen Ring oder die Polizei. Dort erhalten Sie schnelle und unbürokratische Hilfe, die Sie nichts kostet.

Mehr Informationen und Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de und www.weisser-ring.de

