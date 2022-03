POL-BO: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich: Zwei Menschen werden schwer verletzt

Bochum (ots) - Bereits am 6. März, gegen 10.40 Uhr, kam es in Bochum auf der Königsallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger Oberhausener war mit einem E-Scooter auf der Königsallee in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 159 fuhr ein nicht näher beschriebener dunkler Kombi vom rechten Fahrbahnrad an. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Scooter und dem Pkw, bei der der 20-Jährige ...

mehr