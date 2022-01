Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb ermittelt

Kornhochheim (Landkreis Gotha) (ots)

Am 06. Januar 2022 kam es aufgrund einer Auseinandersetzung zweier Männer zu einem polizeilichen Einsatz in Kornhochheim. Bei den Beteiligten handelte es sich zum einen um einen Mann, der offenbar an einer Frau interessiert war und dessen Zuneigung nicht erwidert wurde und zum anderen um ihren aktuellen Lebensgefährten. Eine Straftat lag bis dahin noch nicht vor. Die Beamten der Polizei Gotha konnten in der Folge den 34-Jährigen jedoch als tatverdächtig in einem Fall des besonders schweren Diebstahls ermitteln. Ein am gleichen Tag gestohlenes Fahrrad der Marke Spezialiced mit einem Wert im dreistelligen Bereich konnte bei ihm aufgefunden werden. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und konnten es später dem rechtmäßigen Besitzer übergeben. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)

