Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: 62-Jährige erhält Schockanruf und wird Opfer trickreicher Betrüger - Polizei sucht Zeugen

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 62-jährige Frau aus Wiesenbach wurde am Mittwochnachmittag Opfer trickreicher Betrüger. Die Seniorin erhielt gegen 12 Uhr den Anruf einer weiblichen Person, die vorgab, die Tochter der Angerufenen zu sein. Sie habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person tödlich verletzt worden sei. Anschließend übernahm eine männliche Person das weitere Gespräch und gab sich als Polizeibeamter aus. Dieser erklärte der 62-Jährigen, dass ihre Tochter für das weitere Strafverfahren nun dringend eine Kaution von 67.000 Euro hinterlegen müsse. Sie solle das Geld umgehend zum Amtsgericht nach Pforzheim bringen und einem dortigen Mitarbeiter übergeben. Die Frau hob daraufhin das Geld bei einem Geldinstitut ab und begab sich nach Pforzheim. Nach einem weiteren Telefonat, bei dem ihr von einem angeblichen Staatsanwalt weitere Anweisungen gegeben wurden, übergab sie das Geld in der Nähe des Amtsgerichts in Pforzheim einem vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts.

Der Abholer, der das Geld entgegennahm, wird wie folgt besprechen:

- Ca. 25 bis 30 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Dunkle Haare - Schwarzer Vollbart - Normale Figur - Dunklere Hautfarbe, südeuropäisches Erscheinungsbild

Die weiteren Ermittlungen durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Abholer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell