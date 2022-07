Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vollbrand eines Pkw auf der Autobahn, keine Verletzte

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Mittwochabend gegen 19:45 Uhr geriet auf der Autobahn A656, direkt am Autobahnkreuz Heidelberg, ein Pkw Opel Astra in Brand.

Zufällig vorbeikommende Polizeikräfte versuchten den Brand mit eigenen Feuerlöschern zu löschen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war der Pkw völlig ausgebrannt. Der 32-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Es kam nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn.

