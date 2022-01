Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diesel abgezapft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, haben Unbekannte in Hermsdorf einen LKW aufgebrochen und anschließend mehrere Liter Diesel entwendeten. Zuerst brachen der oder die Täter den Laderaum des Fahrzeuges auf und durchwühlten sämtliche Schubläden. Hier haben sie jedoch scheinbar nichts Brauchbares für sich gefunden, da sie alle Werkezeuge vor Ort beließen. Jedoch wurde in der Folge aus dem unverschlossenen Tank etwa 250 Liter Treibstoff abgezapft.

