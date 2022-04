LPI-J: Seitenscheibe eingeschlagen

Apolda (ots) - Am 07.04.2022, gegen 10:45 Uhr fuhr ein 63jähriger Pkw-Fahrer die Straße am Busbahnhof, Apolda, in Richtung Robert-Koch-Straße als ein 48jähriger mit seinem Fahrzeug aus dem Busbahnhof nach rechts abbog und seine Fahrt auf derselben Fahrbahn fortsetzte. Der 63 Jahre Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 48jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 800 Euro. Zum ...

