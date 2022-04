Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Raubstraftat

Jena (ots)

Am Mittwoch, den 06. April 2022, kam es gegen 08:30 Uhr im Musäusring in Jena zu einem versuchten Raubdelikt. Ein 23-Jähriger war gerade mit der Sanierung einer Wohnung beschäftigt, als er an seinem Firmenfahrzeug, welches vor dem Hauseingang abgestellt war, eine unbekannte männliche Person wahrnahm. Der Unbekannte war gerade im Begriff Werkzeuge aus dem Fahrzeug zu entwenden. Der 23-Jährige sprach diese Person daraufhin an, worauf sich zugleich ein Handgemenge, ausgehend von dem Unbekannten, entwickelte. In der weitern Folge setzte die männliche Person eine mitgeführte Glasflasche derart ein, dass er diese auf den Kopf des 23-Jährigen schlug. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Durch den Geschädigten kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

ca. 30-35 Jahre ca. 180 cm groß, korpulente Statur augenscheinlich alkoholisiert ungepflegtes Äußeres - kein Bart Bekleidung: dunkle Jacke und eine helle Jeans

Der 23-Jährige erlitt in der Folge des Angriffs Verletzungen, welche medizinisch versorgt werden mussten. Zu einer Entwendung von Gegenständen kam es nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Jena, unter Angabe der Tatörtlichkeit unter 03641 - 81 2464 zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell