LPI-J: Welch Sauerei

Jena (ots) - Mit fröhlichen Möbelrücken fing am Mittwoch ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Rähmen an. Nur die Uhrzeit war dafür sicher nicht die Richtige, denn es war kurz nach 22 Uhr. Auch die Art und Weise war nicht mit Bedacht gewählt, denn der 41-Jährige entsorgte einen Tisch über das Fenster. Eine Person war glücklicherweise nicht in der Nähe, sodass es nicht zu Verletzungen kam. Nach erfolgter Kontaktaufnahme mit dem Mieter, welcher augenscheinlich ...

mehr