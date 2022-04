Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baumaterialein aus Garten entwendet

Jena (ots)

Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, waren in einem Garten am Jenzig Langfinger am Werk. Ohne die Umfriedung zu beschädigen begaben sich der oder die Unbekannten auf das Gartengrundstück. Hier lagerte der Eigentümer mehrere Baumaterialien, welche fortfolgend zum Objekt der Begierde der Langfinger wurden. Das Stehlgut hat einen Wert von ca. 1.500,- Euro. Nach der erfolgten Spurensicherung wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

