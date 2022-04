Polizei Dortmund

POL-DO: Umweg über den Wall gefahren: Zeuge informiert Polizei über ein mutmaßliches Rennen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0388

An ihren Besuch in Dortmund am 1. April 2022 dürften sich zwei BMW-Fahrer aus dem Kreis Recklinghausen nicht besonders gern erinnern. Denn der 31-Jährige Hertener und der 33-jährige Castrop-Rauxeler hatten das Pech, dass einem Zeugen deren rasanter Fahrstil auffiel. Der Zeuge (28) verständigte die Polizei - und die ermittelt jetzt wegen einer Straftat (§315d Strafgesetzbuch, Teilnahme an einem verbotenen Rennen).

Um 2.15 Uhr beobachtete der Zeuge aus seinem Auto heraus, wie die beiden BMW-Fahrer das Rotlicht mehrerer Ampeln missachteten und mit durchdrehenden Reifen stark beschleunigten. Der 28-Jährige verfolgte die mutmaßlichen Raser durch die Innenstadt und gab der Polizei einen Standort durch, sodass ein Streifenteam den 5er- und den 7er-BMW auf der Mallinckrodtstraße (Ecke Lützowstraße) anhielten. Der Tatvorwurf führte zur Sicherstellung der Führerscheine und der Mobiltelefone der Tatverdächtigen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Sie gaben an, in Dortmund ein Restaurant besucht und auf dem Weg nach Hause einen Umweg über den Wall genommen zu haben. Die Polizei untersagte beiden Männern das Führen von Kraftfahrzeugen, bis die Justiz über den Fall entscheidet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell