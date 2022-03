Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kellerbrand in Mehrparteienhaus ++ Einbruch in Baucontainer ++ Verletzte nach Auffahrunfall

Cuxhaven (ots)

Erneuter Brand in Mehrparteienhaus - mehrere Kellerräume betroffen - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Cuxhaven. Erneut ist es in der Wernerstraße zu einem Brand von zwei Kellerräumen gekommen. Heute gegen Mitternacht wurde durch die Berufsfeuerwehr Cuxhaven mitgeteilt, dass es in einem Mehrparteienhaus in der Wernerstraße in Cuxhaven zu einem Kellerbrand gekommen ist. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bis dato nicht bekannt. An der selben Anschrift hatte es bereits am 06.03.2022, gegen 21 Uhr und am 07.03.2022 gegen 23 Uhr gebrannt (wir berichteten). Wie bei diesen Bränden schließt die Polizei auch bei dem erneuten Feuer Brandstiftung nicht aus und ermittelt auch in diese Richtung. Zeugen, die zu einer der Tatzeiten Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

Einbruch in Baucontainer

Cuxhaven. Gestern Abend zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter in der Beethovenallee, zwischen der Rundturnhalle und dem Hallenbad, einen Baucontainer auf. Entwendet wurden ein Laptop und ein Beamer. Auch wurden diverse Schlüssel des Sportvereines FC Eintracht Cuxhaven entwendet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Verletzter Autofahrer nach doppeltem Auffahrunfall

Cuxhaven. Gestern Nachmittag um 14.50 Uhr kam es auf der Altenwalder Chaussee, Höhe Einmündung zur Heerstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 46-jähriger Cuxhavener fuhr mit seiner 16-jährigen Beifahrerin in seinem PKW in den Kreuzungsbereich ein. Er übersah den Pkw eines vor ihm verkehrsbedingt haltenden 27-jährigen aus Rinteln. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 27-jährigen auf den vor ihm wartenden PKW einer 46-jährigen Wremerin geschoben. Die Beifahrerin im verursachenden Pkw wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da Öl ausgelaufen war, musste die Berufsfeuerwehr Cuxhaven die Fahrbahn reinigen. An allen drei Fahrzeugen entsandt Sachschaden in Höhe von fast 9.000 Euro.

