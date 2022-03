Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall nach Vorfahrtverstoß ++ Verletzter Autofahrer nach Auffahrunfall

Cuxhaven (ots)

Unfall nach Vorfahrtverstoß

Cuxhaven. Gestern Nachmittag gegen 14.40 Uhr kam es auf der Kirchenpauerstraße in Cuxhaven zu einem Unfall mit Sachschaden. Ein 26-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW von der Reinekestraße in die Kirchenpauerstraße einbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten PKW eines 89-jährigen Bremers. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Unfallgegner konnte seine Fahrt mit einem beschädigten Auto fortsetzen. Der Sachschaden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Verletzter Autofahrer nach Auffahrunfall

Geestland / Debstedt. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde ein 35-jähriger Bremerhavener bei einem Verkehrsunfall in Debstedt leicht verletzt. Er hatte mit seinem PKW am Stopp-Schild der Einmündung Drangstedter Straße zur K66 angehalten, um ein bevorrechtigtes Fahrzeug durchzulassen. Ein hinter ihm fahrender 32-jähriger aus Beverstedt hatte zwar angehalten, fuhr jedoch zu früh wieder an und so auf den vor ihm stehenden PKW auf. Bei dem Auffahrunfall entstand nur geringer Sachschaden, jedoch wurde der 35-jährige leicht verletzt.

