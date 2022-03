POL-CUX: Schwere Verkehrsunfälle im Landkreis - PKW Fahrer tödlich verletzt - Motorradfahrer schwer verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Sonntag- und Montagabend (06.03.2022 und 07.03.2022) kam es in der Wernerstraße zu zwei Bränden. Am Sonntagabend brannte es gegen 20:55 Uhr in einem Kellerraum. Am Montagabend kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Brand eines Containers in einem Abstellraum. Bei beiden Bränden wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Nach den polizeilichen Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ...

mehr