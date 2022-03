Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Bränden in der Wernerstraße

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Sonntag- und Montagabend (06.03.2022 und 07.03.2022) kam es in der Wernerstraße zu zwei Bränden. Am Sonntagabend brannte es gegen 20:55 Uhr in einem Kellerraum. Am Montagabend kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Brand eines Containers in einem Abstellraum. Bei beiden Bränden wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Nach den polizeilichen Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

