POL-CUX: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Dienstag (08.03.2022) drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Segelckestraße ein und entwendeten diversen Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stephan Hertz Telefon: ...

