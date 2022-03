Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (08.03.2022) drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Segelckestraße ein und entwendeten diversen Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell