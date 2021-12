Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Besuch bei der Berufsfeuerwehr

Iserlohn (ots)

Am Montag war eine ehemalige Patienten mit ihrer Mutter zu Besuch auf der Feuerwache. Das Mädchen hatte sich nach einem Sturz auf dem Kopf einen Zahn ausgeschlagen und war von einem unserer Rettungswagen betreut und nach Dortmund in die Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie transportiert worden. Da sich Mutter und Tochter bei der Besatzung so gut aufgehoben fühlten, wollten sich beide mit einer Kleinigkeit bei unseren Einsatzkräften bedanken.

Vielen Dank für den netten Besuch, wir wünschen weiterhin alles Gute!

