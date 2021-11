Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Dienstbesprechung Löschgruppe Kesbern

Am 12.11.2022 traf sich die Löschgruppe Kesbern zur jährlichen Dienstbesprechung - aufgrund der Coronalage wurden Schutzmaßnahmen getroffen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Löschgruppenführung, Felix Heusson (Löschgruppenführer) und Henning Jochheim (Stellvertretender Löschgruppenführer), entpflichtet. Für die gute Arbeit in den letzten Jahren bedankt sich die Feuerwehr Iserlohn herzlich. Über das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber für die 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr konnte sich Monika Tölken freuen. Zehn Mitglieder verabschiedeten sich in die Unterstützungs- und Ehernabteilung Allen Teilnehmern wurde der Dank von Jörg Döring (Leiter der Feuerwehr), für die vielen Jahre toller Arbeit übermittelt.

