Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Einsatzübungen am Germarkenweg in Iserlohn, Drüpplingsen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots)

Die Löschgruppe Drüpplingsen konnte am vergangen Samstag, den 16.10.2021 Einsatzübungen in den ehemaligen Dienstwohnungen der JVA Iserlohn am Germarkenweg durchführen. In verschiedenen Einsatzszenarien konnte das Suchen und Auffinden von Personen in verrauchten und unbekannten Gebäuden geübt werden. In einer weiteren Übung konnte das Lokalisieren von Brandherden und die richtige Durchführung von Lüftungsmaßnahmen geübt werden. Wir danken dem BLB NRW für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell