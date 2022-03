Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Am 13.03.2022 kam es um 01.56 Uhr zu einem Brand im Swaffhamweg in Hemmoor. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet die Einfriedung eines Wohnhauses, bestehend aus einem Holzzaun, in Brand. Da der Brand von einem Bewohner rechtzeitig entdeckt worden war und dieser bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit dem Löschen begann, konnte Schlimmeres verhindert werden. Durch den Brand wurden auch die Eingangstür und Fassade des Einfamilienhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 5000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Warstade war mit 20 Kameraden*innen vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor unter Telefon 04771-6070 zu melden.

