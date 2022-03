Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wurster Nordseeküste

Padingbüttel -Pkw prallt gegen Baum

alkoholisierter Fahrer leicht verletzt-

Cuxhaven (ots)

Am 11.03.2022 ereignete sich gegen 21.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Padingbütteler Strich (K68). Ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war in Richtung Misselwarden unterwegs, als er alleinbeteiligt mit seinem VW Golf nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer konnte selbständig das Fahrzeug verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem jungen Mann wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Daher folgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am VW Golf entstand Totalschaden. Dieser wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe wird auf 15000,- Euro geschätzt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Padingbüttel im Einsatz.

