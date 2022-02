Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Adelsheim: Von der Fahrbahn geweht - 50.000 Euro Schaden

Eine Windböe wehte einen Sattelzug am Donnerstagmorgen von der Autobahn 81. Der 61-jährige Fahrer war mit seinem Truck gegen 7 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs, als sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl vom Wind erfasst wurde. Der Laster kam von der Fahrbahn ab und in der Folge nach etwa 30 Metern im Wald zum Stehen. Für die Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der A81 gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

Mudau: Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Mittwoch waren mutmaßlich Randalierer in Mudau unterwegs. Nachdem die Polizei zunächst im Einsatz war um Einkaufswägen von der Bahnhofstraße in ihren Unterstand auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz zu räumen, ergaben sich nun Hinweise auf mehrere Sachbeschädigungen in der Nähe. Aus der Auslage vor dem Supermarkt wurden zwei Säcke mit Blumenerde geöffnet und diese herumgeworfen. Dabei wurde die Hauswand des Supermarktes beschmutzt. In der Jahnstraße zerstörten die Täter mutwillig die Scheibe eines Unterstandes bei einem Sportplatz. Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Fällen gibt. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch in Mudau verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder eine der Taten beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

