Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bahnhofstraße Mann mit Pfefferspray attackiert

Mainz (ots)

Mittwoch, 05.01.2022

Am Mittwochabend wurde ein 29-jähriger Mainzer Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 20:27 Uhr wurde der Geschädigte in der Bahnhofstraße von zwei bislang unbekannten Männern mit einem Pfefferspray attackiert. Als dieser daraufhin in Richtung eines nahegelegenen Dönerladens flüchtete, hätten die beiden Täter ihn verfolgt und vor dem Schnellimbiss nochmals körperlich angegangen. Anschließend seinen die beiden Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Geschädigte wurde noch vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt.

Die beiden Täter konnten vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden. Beiden waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und waren dunkel bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/ 65-4210 in Verbindung zu setzen.

