Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots)

Zwischen dem 02.01. und dem 03.01.2022 kam es in Nieder-Olm zu Fahrzeugeinbrüchen.

Ein Bewohner des Teufelspfad meldete sich bei der Mainzer Polizei und teilte mit, dass das Auto seiner Ehefrau durchwühlt wurde. Das Fahrzeug parkte vor dem Haus auf dem dazugehörigen Stellplatz. Am Vormittag des 03.01. traf der 39-jährige Mainzer auf das offenstehende Auto. Beim genaueren Hinsehen, sah er, dass das Handschuhfach geöffnet, durchsucht und eine braune Ledergeldbörse mit Bargeld entwendet wurde. Vermutlich war das Fahrzeug unverschlossen.

In der Kleinen Untergasse informierte eine 53-jährige Mainzerin die Polizei darüber, dass über Nacht jemand in ihrer Garage gewesen sein. In der Garage habe sie ihr Auto am 02.01. geparkt und am Nachmittag des Folgetages durchwühlt vorgefunden. Auch hier wurde aus dem Handschuhfach Bargeld im niedrigen, zweistelligen Bereich aus einer Geldbörse entwendet. Der oder die unbekannten Täter waren scheinbar durstig und haben in der Garage einen Flasche Orangensaft geöffnet und zur Hälfte geleert.

Die Nachbarin der 53-Jährigen berichtete der Polizei vor Ort, dass vor ihrem Anwesen zwei frei zugängliche Weinflaschen entwendet wurden. Eine dritte Flasche wurde lediglich umgestellt.

Eine Spurensicherung an den Flaschen ist durch die Polizei bereits erfolgt, eine Auswertung steht noch aus.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell