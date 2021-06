Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Lkrs. VS) Falscher Blick führt zu Auffahrunfall

Mönchweiler (ots)

Weil sich eine 28-Jährige an der Auffahrt von der Peterzeller Straße auf die Bundesstraße 33 auf den Durchgangsverkehr, statt auf das vorausfahrende Auto konzentriert hat, kam es am Sonntagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Ein 60 Jahre alter Autofahrer musste dort anhalten und warten, bis er in die Bundesstraße einbiegen konnte. Die Frau mit ihrem VW-Polo erkannte das vor ihr stehende Auto deswegen zu spät und prallte ins Heck des Pontiac. Dabei entstand ein Schaden an den Autos von über 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell