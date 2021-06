Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen am späten Samstagabend, 26. Juni, in eine Tankstelle an der Hafenstraße ein. Sie warfen gegen 23.15 Uhr die Eingangstür mit einem Stein ein und gelangten ins Innere des Verkaufsraumes. Die Einbrecher nahmen mehrere Zigarettenstangen als Beute mit. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

