Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann stürzte aus Fenster und verstarb

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt- Glewe ist am Sonntagnachmittag ein Rentner aus dem Fenster einer Pflegeeinrichtung gefallen und dabei um Leben gekommen. Den Erkenntnissen zufolge stürzte der 82-Jährige aus dem dritten Obergeschoss des Gebäudes. Trotz des sofortigen Einsatzes eines Notarztes sowie eines Rettungshubschraubers, verstarb der Mann kurz darauf an den Folgen des Sturzes. Die Ursache hierfür ist noch nicht genau geklärt. Von einem Fremdverschulden geht die Kriminalpolizei derzeit jedoch nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

