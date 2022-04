Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl in Geschäft gesucht

Weimar (ots)

Um kurz nach 16:00 Uhr betrat am Mittwoch eine Frau ein Porzellangeschäft in der Weimarer Innenstadt. Erst verwickelte sie den Ladeninhaber in ein Gespräch, welches überwiegend aus nonverbaler Kommunikation bestand, da die Frau vorgab der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein. Als nächstes wollte sie augenscheinlich Geld gewechselt haben. Zu guter Letzt zeigte sie Interesse an einem Angebotsstück des Ladens. Zum sicheren Transport sollte es verpackt werden. Damit hatte die Frau ihr Ziel fast erreicht. Der Ladeninhaber ging nach hinten in sein Lager. Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte die Frau eiskalt aus. Sie langte über den Tresen in eine Schublade und ergriff eine Geldbörse samt Einnahmen in Höhe mehrerer hundert Euro. Als der Mann wieder ins Geschäft zurückkam, sah er die Frau schon nur noch durch das Fenster in Richtung des Untergrabens davoneilen. Mit schlimmer Vorahnung schaute der Mann nach seinen Einnahmen und stellte das Fehlen fest. Er verließ zwar noch das Geschäft, um der Frau nachzueilen, konnte sie aber nicht mehr sehen. Die Frau wird als etwa 35-45 Jahre alt beschrieben. Sie hatte dunkle, zum Zopf gebundene Haare und trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Bekleidet war sie mit einer dunklen Jeans und einem schwarzen Oberteil. Sie wirkte vom Aussehen her südeuropäisch. Die PI Weimar ist auf der Suche nach Zeugen, die die Szenerie am Porzellanladen in der Jakobstraße oder gar die verdächtigte Frau gesehen haben. Hinweise nimmt die PI Weimar entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell