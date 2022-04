LPI-J: Außenspiegel übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 40-Jähriger verunglückte am Dienstagnachmittag in Bürgel. Der Mann war mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße in Richtung Rodigast unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor, ins Schleudern kam und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei fuhr er plötzlich auf die Leitplanke, auf der er mehrere Meter rutschte, anschließend nach rechts umkippte und schlussendlich auf der rechten Fahrzeugseite ...

