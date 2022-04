LPI-J: Unter Drogeneinfluss

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagmittag auf einem Parkplatz in Kahla zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeugführer parkten gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parklücken aus. Der 59-jährige Golf-Fahrer erkannte die Situation und hielt an. Die 80-Jährige fuhr mit ihrem VW allerdings weiter und touchierte den haltenden Golf. Beide Parteien stiegen aus und besichtigten die entstandenen Schäden. Da die Rentnerin allerdings der Meinung war, dass ...

