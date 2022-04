Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl zum Glück gescheitert

Jena (ots)

Vor knapp zwei Wochen erstatte ein 83-Jähriger eine Anzeige wegen Diebstahls, da ihm mehrere Unterlagen und Schlüssel, unter anderem ein Pkw- und ein Garagenschlüssel, entwendet wurden. Am Mittwochmittag musste der Mann erneut die Polizei alarmieren. Grund war, dass Unbekannte seine Garage geöffnet und das Tor offenstehen gelassen hatten. Überdies stand auch noch der Pkw, welcher in der Garage abgestellt war, offen. Augenscheinlich wurde versucht den Mercedes zu entwenden, was jedoch an der Sicherheitsvorrichtung am Lenkrad scheiterte. Darüber hinaus entwendeten der oder die Unbekannten zwei Flaschen Alkoholika aus dem Kofferraum und auch die Innenbeleuchtung ließen diese brennen, sodass die Batterie leer war. Nach erfolgter Spurensicherung wurde die Anzeige gefertigt.

